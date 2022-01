Sono 22 le presenze complessive collezionate da Yacine Adli, centrocampista di proprietà del Milan in prestito al Bordeaux. Il classe 2000, acquistato durante la sessione estiva di mercato proprio dai girondini, non ha saltato neanche una partita in Ligue 1, dove ha fornito ben sei assist ai propri compagni siglando anche una rete contro il Reims.