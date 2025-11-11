Borghi: "A Parma la serata peggiore del centrocampo del Milan in questa stagione"

vedi letture

Stefano Borghi, telecronista e giornalista di Sky Sport 24, come di consueto al termine della giornata di campionato, ha offerto sul proprio canale YouTube il suo super-commento al turno appena concluso. Un weekend molto denso e pieno di stravolgimenti di classifica, che ha visto il Milan cestinare un doppio vantaggio maturato nel primo tempo in casa del Parma, rischiando anche di perdere la gara. Anche di ciò ha parlato Borghi nel suo nuovo video. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Così Stefano Borghi sul Milan: "Viene fuori un problema del Milan che era stato coperto bene: l’assenza di Rabiot e Pulisic, che poi è entrato nel finale. In situazione di consolidamento della partita, è una doppia assenza che incide tanto, toglie due cardini fondamentali della formazione. E tutto questo è coinciso con la serata peggiore del centrocampo del Milan in questa stagione: il Modric meno scintillante, il Fofana impreciso, Ricci aveva fatto bene nel primo tempo e poi è calato".