Borghi: "Calhanoglu ha una scuola calcistica tedesca, sa cosa intende Rangnick per il suo gioco"

Stefano Borghi, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha detto la sua sulla figura di Hakan Calhanoglu in ottica Rangnick: "E' un giocatore che galleggianto sulla trequarti può entrare in questo calcio, ha una formazione calcistica tedesca e sa bene cosa intende Rangnick per il suo gioco. Credo possa tornare utile anche per le diverse conformazioni che potrebbe avere la squadra, può spostarsi verso l'esterno, può giocare mezz'ala, può giocare trequartista, ha tiro ed intensità in fase di non possesso".