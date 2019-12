Borghi: "Conti bullizzato da Gomez, Kessie il peggiore in campo, ha sbagliato tutto"

Stefano Borghi, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha detto la sua sul disastro dei rossoneri a Bargamo: "Partita sconcertante, è vero c'è differenza notevole tra le due squadre, un gruppo rodato contro una squadra piena di dubbi, però siamo stati ai limiti del no-contest, il Milan è stato rullato su tutta la linea. Ho visto cose drammatiche, giocatori completamente fuori fase. Conti è stato bullizzato da Gomez, è stato un massacro. Il peggiore in campo in assoluto è stato Kessie, ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, è mancato anche sul piano dell'atteggiamento. Ho sempre sottolineato l'importante dell'ivoriano in questa rosa, è uno dei pochi giocatori di muscolo e di intensità, ma mi sembra un calciatore non focalizzato, in questo modo non può dare nulla".