Borghi: "Ibra non può segnare ad ogni partita, ma ha già portato carattere e fiducia"

Stefano Borghi, telecronista di DAZN, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic nel suo canale YouTube: "Tutti aspettavano Ibrahimovic, ma lui non può segnare in tutte le partite. E' un grandioso centravanti ma presenta delle caratteristiche legate a fisico, età e anche il suo trascorso negli ultimi anni, che sul campo si vedono. Ibra però ha portato un'avvertibile e importante svolta caratteriale, la squadra ha più fiducia e vede in lui un riferimento ed ha portato alla necessità di un rimpasto tattico che è quello che Pioli ha fatto".