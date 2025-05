Borghi: "Italiano cosa può chiedere di più al progetto Milan rispetto a quello del Bologna?"

Il Milan chiude con una vittoria sul Monza (2-0) la sua stagione fallimentare. Una serata, quella di San Siro, caratterizzata dall'onda lunga della contestazione cominciata a Casa Milan nel pomeriggio e continuata sugli spalti per i primi 18 minuti, dopo i quali la Curva Sud ha lasciato lo stadio seguita anche da tifosi di altri settori. Per il resto un clima surreale, tra fischi e qualche altro sporadico coro. Si conclude così un anno da dimenticare per i rossoneri.

Nello studio di Sky Sport 24, al termine della gara, è intervenuto il giornalista e telecronista Stefano Borghi che ha commentato così il possibile arrivo di Vincenzo Italiano: "Dovesse rimanere a Bologna, sarebbe una scelta coraggiosa ma anche una scelta saggia: Italiano non ha mai avuto problemi a svincolarsi, non guarda tanto in faccia. Cosa può chiedere di più a Bologna? Magari stabilizzare la squadra in Champions. Può chiedere di più al progetto Milan? Bisogna vedere se si stabilizzerà il progetto Milan".