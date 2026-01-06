Borghi: "Non credo che Fullkrug possa partire titolare. Occhio a Rabiot"

Turno infrasettimanale per la Serie A Enilive che scende in campo per l'ultima giornata del girone di andata, la diciannovesima. Come di consueto, prima di una gara di campionato, il giornalista e telecronista Stefano Borghi, tornato dall'anno scorso a Sky Sport 24, ha parlato nel suo canale YouTube per anticipare i temi principali delle varie partite, in particolare quelle che vedranno coinvolte le prime tre della classe. Tra queste c'è anche il Milan che giovedì sera ospiterà a San Siro il Genoa.

Le parole di Stefano Borghi su chi può essere l'uomo chiave del Milan contro il Genoa: "Non credo che Fullkrug possa partire titolare, altrimenti sarebbe stata una partita da centravanti per farsi marcare e portare in giro il centrale del Genoa: non credo abbia la condizione per partire dal primo minuto. Vedo ancora la possibilità di creare le condizioni per delle incursioni: Pulisic è maestro assoluto di queste cose ma vi dico, sulla stessa idea, occhio a Rabiot. Occhio a Rabiot che potrebbe essere il giocatore in grado di decidere".