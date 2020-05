Borghi: "Per Castillejo immaginerei un'evoluzione da mezz'ala"

Stefano Borghi, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha detto la sua su Samu Castillejo, provando ad ipotizzare un futuro a centrocampo: "Si è fatto apprezzare dal punto di vista dell'intensità, del sacrificio, del recupero palla. E' un ragazzo che può essere plasmabile anche in altre posizioni, ho sempre immaginato per lui un'evoluzione da mezz'ala, in una squadra molto offensiva ed ispirata. E' un giocatore mobile che ha cambio di passo, dribbling e soluzioni sul mancino, un minimo di materiale c'è".