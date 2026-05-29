Borghi perplesso: “De Laurentiis vuole fare bene in Champions e prende Allegri che di internazionale ha ben poco”

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Stefano Borghi è perplesso per la scelta di Allegri da parte di De Laurentiis perché lui aveva dichiarato lo scorso anno di voler fare bene in Champions ma Allegri pratica un calcio molto pragmatico lontano dagli standard internazionali.

Durante L'ascia raddoppia, di Cronache di Spogliatoio, il noto telecronista e giornalista Stefano Borghi si è dichiarato perplesso per la scelta presa dal patron del Napoli Aurelio De Laurentiis in merito a Massimiliano Allegri. Queste le sue parole.

"A me sorprende abbastanza la scelta del Napoli di andare su Allegri. Il Napoli ha vinto negli ultimi due anni con due tecnici esperti, di conseguenza gioco la carta dell'esperienza. Però mi sorprende perché appunto neanche all'indomani ma un'ora dopo la vittoria dello scudetto di Conte, De Laurentiis come messaggio mandava 'E adesso la Champions'. La Champions è stata il grande neo di quest'anno per cui interpretavo la volontà presidenziale di avere una predisposizione molto più europea. Se prendi Allegri prendi un'idea di calcio che insomma stiamo discutendo da tanto tempo e indichiamo come un'idea di calcio pragmatica,a che ti può portare dei risultati, ma che sicuramente non fa parte di quello che vediamo nel calcio internazionale. Quindi in questo senso è una scelta un pochino sorprendente".