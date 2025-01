Borghi su Pulisic: "E' veramente il miglior giocatore della stagione del Milan"

Nel corso della live YouTube di Cronache di Spogliatoio andata in onda come ogni lunedì ieri sera, dopo la partita di Supercoppa Italiana vinta dal Milan, è intervenuto in studio il telecronista Stefano Borghi che ha offerto il suo parere sul momento rossonero post trofeo alzato.

Il commento di Borghi

"Parliamo di Theo e Leao ma Pulisic ha fatto un altro gol da grande giocatore, lo fa così come aveva conquistato il rigore su Locatelli ovvero fregando l'avversario con un guizzo. Pulisic è veramente il miglior giocatore della stagione del Milan. E poi quando dà quella palla in profondità per l'assist di Leao che nel calcio è una statistica che non si conta ancora. Spesso la palla prima dell'assist è molto più importante del singolo assist. Il Milan è una squadra forte, fino adesso ci sono state colpe da parte di tanti e ora spero per lo spettacolo che tutte le componenti del Milan assumano il fatto che dando il 100% è una squadra che può fare ancora tante cose significative in questa annata".