Borghi: "Vedendo e rivedendo l’azione è veramente difficile cogliere un’interferenza vera e propria di Giroud su Juan Jesus"

Il telecronista Stefano Borghi, commentando come di consueto sul suo canale YouTube la giornata di Serie A appena conclusa, si è espresso così sul controverso episodio del gol annullato a Kessie in Milan-Napoli: "Vedendo e rivedendo l’azione di Milan-Napoli è veramente difficile cogliere un’interferenza vera e propria di Giroud su Juan Jesus. Giroud è a terra, magari ha un movimento del piede sinistro di riflesso ma non va a contrastare in modo palese il pallone. Si può trovare un cavillo per definire interferenza attiva, però una volta rivisto al VAR, e tra l’altro l’arbitro Massa ci ha messo molto poco per rivedere l’azione, secondo me si poteva anche pensare che Giroud non interferisse nell’azione, perché è a terra. Non capisco cosa possa fare un giocatore che è sì in fuorigioco geografico, ha tutto il tronco oltre la figura dell’avversario, ma cosa può fare un giocatore in quella posizione lì? Il fatto di essere in posizione di fuorigioco non è di per sé un’infrazione, devi fare qualcosa che giustifichi l’attivazione appunto del fuorigioco".