Borini, addio vicino: in questa stagione solo settanta minuti

Dovrebbe essere ormai agli sgoccioli l'avventura in rossonero per Fabio Borini, acquistato nell'estate del 2017 dal Sunderland. L'attaccante emiliano è rimasto ai margini in questa stagione, giocando appena settanta minuti complessivi in due presenze, solo una dal primo minuto e tra l'altro fuori ruolo: Giampaolo infatti lo schierò mezz'ala nella prima di campionato ad Udine, col Milan sconfitto per 1-0.