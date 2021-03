Borini ricorda gli anni al Milan: "Volevo essere un giocatore importante in una grande squadra"

Lunghissima intervista concessa da Fabio Borinial Tam Saha Magazine. Il calciatore italiano ha ripercorso le tappe della sua carriera, fino alla scelta di approdare in Turchia, dove attualmente gioca con il Karagumru. Queste le sue dichiarazioni sull'esperienza in maglia rossonera: "Era quello che avevo sempre voluto. Volevo essere un giocatore importante in una grande squadra. Mi sono divertito molto nei due anni e mezzo al Milan, sono riuscito a essere importante. Ho giocato in 8 delle 11 posizioni, praticamente tutte tranne portiere e centrale di difesa. Volevamo andare in Champions e ci siamo andati vicini, molto. Abbiamo giocato finali di Coppa Italia e Supercoppa".