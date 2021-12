Boxing Day salvo in Premier, ma non tutti sono d'accordo: giocatori preoccupati

I club di Premier League hanno deciso lunedì di preservare il tradizionale "Boxing Day": nessun incontro previsto il 26 dicembre sarà rinviato o annullato nei prossimi giorni. Tuttavia nel Regno Unito la variante Omicron sta creando molti problemi e i contagi sono in aumento. Una situazione di rischio che, secondo il Daily Mail, non fa piacere a diversi giocatori, che hanno espresso la loro preoccupazione per la scelta di non fermare i campionati. Il quotidiano britannico aggiunge che il pensiero più diffuso è che la Premier League stia "giocando con la salute dei calciatori, solo per interessi economici".