Braglia: "Attorno al Milan c'è un disfattismo totale, perché i giocatori, anche quelli più rappresentativi, non si sa se restano o meno"

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Sulle frequenze di TMW Radio Simone Braglia ha parlato di Milan toccando diversi temi delicati legati alla gestione del club rossonero

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato di Milan con toni anche piuttosto duri, soffermandosi in modo particolare sul discorso competenze e linea di gestione, che oggi dalle parti di via Aldo Rossi manca considerando l'assenza di una struttura dirigenziale chiara:

"Qui non si tratta di essere in salute economicamente. Va bene quello, la sostenibilità in questo momento è importante, però non ci sono le competenze oggi, e non c'è una linea di gestione che possa far presagire che il Milan, come squadra titolata, possa ridiventare quel Milan. Il problema è questo perché c'è un disfattismo totale, perché i giocatori, anche quelli più rappresentativi, tra Pulisic e Maignan, non si sa se restano o meno. C'è una confusione di identità di gestione, dove non ci sono le competenze idonee per poter far tornare, nel tempo, quel Milan che tutti noi ci ricordiamo".