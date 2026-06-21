Gazzetta: "Cardinale, non confermata la presenza in FIGC. Nessuno del Milan presente alla cena dei club"
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A quasi un mese dai licenziamenti di Furlani, Moncada e Tare il Milan continua a non avere una situazione dirigenziale chiara.
A quasi un mese dai licenziamenti in massa di Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada il Milan continua a non avere una struttura dirigenziale chiara, complice l'assenza di figure portanti come quelle del direttore sportivo e direttore tecnico.
È dunque un Milan in sospeso, con La Gazzetta dello Sport che in merito a questa situazione ha scritto: "Domani a Roma chi rappresenterà il Milan nell'assemblea elettiva FIGC? Dovrebbe essere il presidente Scaroni. Cardinale, avvistato in città, parteciperà in veste istituzionale? La sua presenza non è confermata, così come nessun vertice rossonero presenzierà alla cena informale tra i club che precederà l'assemblea e a cui hanno già aderito le altre grandi società".
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