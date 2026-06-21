70 minuti per Estupinan nel pareggio a reti bianche tra Ecuador e Curaçao
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Nella notte italiana Pervis Estupinan ha giocato per 70 minuti nel pareggio dell'Ecuador contro Curaçao.
Nella notte italiana l'Ecuador di Pervis Estupinan è sceso in campo contro Curaçao, che dopo il suo primo gol ad un Mondiale, segnato contro la Germania da Comenencia, si è anche tolto la soddisfazione di conquistare il primo punto della sua storia in questa competizione.
La partita è stata a senso unico, ma la Tricolor non è riuscita a superare il muro eretto dall'MVP di questo match, Eloy Room, protagonista con 15 interventi decisivi nell'arco dei 90 minuti di gioco. In campo per 70 ci è invece restato il rossonero Pervis Estupinan, sostituito da Angulo. Il terzino del Milan ha offerto una prestazione tutto sommato positiva, registrando l'86% di precisione dei passaggi.
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