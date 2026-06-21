Il vuoto dirigenziale pesa: nessuno del Milan alla cena tra club prima dell'assemblea FIGC
Il Milan continua a vivere una fase di forte incertezza dirigenziale, dato che a quasi un mese dai loro licenziamenti non sono stati ancora sostituiti né Igli Tare né Geoffrey Moncada. Ruben Amorim è stato scelto e ufficializzato, ma le caselle del direttore sportivo e direttore tecnico restano ancora scoperte. L'area sportiva, di fatto, non ha oggi veri punti di riferimento, anche a livello istituzionale.
Riporta infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che alla cena informale tra club prima dell'assemblea FIGC che eleggerà il nuovo Presidente Federale, non dovrebbe partecipare nessun vertice rossonero. In quel di Roma presenzierà sicuramente il presidente Paolo Scaroni, con la possibilità che possa esserci anche Gerry Cardinale, ma a prescindere, questi, sono segnali di un Milan ancora tutto da definire.
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