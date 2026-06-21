Milan, dirigenza ancora in stand-by: Cardinale vuole seguire il dossier in prima persona

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Gerry Cardinale vuole seguire il dossier Milan in prima persona, ma nel frattempo il tempo passa e si accumula il ritardo sulle avversarie.

I tempi per definire la nuova area sportiva del Milan continuano ad allungarsi, e con loro anche la programmazione della prossima stagione. Dallo scorso 25 maggio il club rossonero non ha ancora individuato i sostituti di Moncada, Furlani ed Igli Tare, motivo per il quale il tutto sarebbe passato nelle mani di Jovan Kirvoski e Bobby Gardiner, almeno per il momento, così da garantire un minimo di operatività sul mercato, che comunque è fermo.

L'ipotesi di inserire un direttore sportivo italiano prende sempre più quota, ma serve accelerare, anche perché il mercato è appena partito ma il Milan è già in ritardo. Intanto Gerry Cardinale, avvistato a Roma negli scorsi giorni, sembra voler seguire più da vicino il dossier rossonero e i rapporti con le istituzioni italiane, anche se lato Milan non viene confermata la sua presenza domani alle elezioni del nuovo Presidente Federale.