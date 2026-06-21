Milan, riecco Chukwueze. Occhio al nigeriano con Amorim

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Chukwueze torna alla base dopo il prestito al Fulham: il nigeriano ha fatto bene in Premier League e Amorim potrebbe rilanciarlo al Milan

Tra i diversi giocatori rossoneri di rientro dai rispettivi prestiti c'è anche Samuel Chukwueze. Il Fulham ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto previsto da circa 24 milioni di euro nonostante il nigeriano abbia disputato una seconda metà di campionato decisamente positiva sotto la guida di Marco Silva. L'allenatore portoghese, che ha lasciato il club un paio di settimane fa, ha utilizzato il rossonero soprattutto tra le linee, sfruttando la sua capacità di giocare nei mezzi spazi e di imbucare tra le linee: tutta un'altra storia rispetto al gioco in fascia con i piedi sulla linea che gli chiedeva mister Stefano Pioli.

CHUKWUEZE, IL FUTURO CON AMORIM

Amorim potrebbe utilizzare l'ex Villarreal sia nei due dietro la punta o addirittura come quarto di centrocampo, così come al Manchester United faceva con Amad Diallo. Sarà di certo un gioco di incastri per trovare i giusti equilibri e le giuste posizioni, ma Amorim potrebbe dare nuova linfa all'avventura rossonera di Samu Chukwueze.