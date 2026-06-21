Reijnders non dimentica il Milan: "Hanno un posto speciale nel mio cuore"

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Tijjani Reijnders manda un abbraccio al Milan. Il centrocampista del City ha giocato da titolare nel match contro la Svezia vinto 5-1 dall'Olanda

Dopo il mezzo passo falso contro il Giappone, un combattuto 2-2, l'Olanda vince la sua prima partita del Mondial e lo fa con un convincente 5-1 contro la Svezia. In gol Brobbey, Gakpo (doppietta per entrambi) e Summerville. Tijjani Reijnders, ex Milan, anche oggi è partito titolare.

Ai microfoni di DAZN il centrocampista del Manchester City manda un messaggio ai tifosi rossoneri: “Al Milan mando un grande abbraccio. Hanno un posto speciale nel mio cuore e lo avranno sempre”.