Reijnders non dimentica il Milan: "Hanno un posto speciale nel mio cuore"
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Tijjani Reijnders manda un abbraccio al Milan. Il centrocampista del City ha giocato da titolare nel match contro la Svezia vinto 5-1 dall'Olanda
Dopo il mezzo passo falso contro il Giappone, un combattuto 2-2, l'Olanda vince la sua prima partita del Mondial e lo fa con un convincente 5-1 contro la Svezia. In gol Brobbey, Gakpo (doppietta per entrambi) e Summerville. Tijjani Reijnders, ex Milan, anche oggi è partito titolare.
Ai microfoni di DAZN il centrocampista del Manchester City manda un messaggio ai tifosi rossoneri: “Al Milan mando un grande abbraccio. Hanno un posto speciale nel mio cuore e lo avranno sempre”.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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