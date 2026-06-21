Mondiali, stasera tocca ancora al Belgio. Chance per Saelemaekers e De Winter?
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Questa sera torna in campo il Belgio: De Bruyne e compagni affrontano l'Iran. Possibile esordio ai Campionati del Mondo per Saelemaekers e De Winter?
I Mondiali vanno avanti a tambur battente: dopo Ecuador-Curacao e Tunisia-Giappone questa sera ci saranno altre due sfide molto interessanti.
MONDIALI, OGGI GIOCA IL BELGIO DI SAELEMAEKERS E DE WINTER
La prima è Spagna-Arabia Saudita, in scena alle 18 italiane, mentre alle 21 tocca nuovamente al Belgo. La squadra di Roberto Martinez affronta l’Iran per trovare il riscatto dopo il deludente pareggio all’esordio. Da capire se potranno trovare spazio i milanisti Saelemaekers e De Winter.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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