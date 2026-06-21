Vernazza: "Milan, che diavolo (non) fai? Club sempre nel limbo"

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Il giornalista Sebastiano Vernazza ha commentato il caos societario al Milan che è ancora senza direttore tecnico e direttore sportivo

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza ha commentato la situazione di caos che c'è al Milan: "Milan, che diavolo (non) fai? Dal 24 maggio, la domenica della disfatta contro il Cagliari,ultima giornata della scorsa Serie A, sono trascorsi 28 giorni. Oggi, 21 giugno, ne mancano 21 al 12 luglio, la domenica del raduno per la nuova stagione. Il Milan è più vicino all'inizio del 2026-27 che alla fine del 2025-26, eppure rimane in un limbo, senza una struttura societaria completa e definita, specie nella parte sportiva. La proprietà ha scelto Ruben Amorim come nuovo allenatore, ma Igli Tare non è stato sostituito e la casella di direttore sportivo o direttore dell'area tecnica resta vacante.

Con chi parla oggi Amorim per gettare le basi della nuova squadra? Chi fa mercato? Gerry Cardinale, il proprietario non ferratissimo in materia? Zlatan Ibrahimovic, il suo consigliere? Stanno tutti e due in America per il Mondiale. In settimana Cardinale è volato a Roma per incontrare il Papa, amen. Ibra "zlataneggia" su Fox Sports come opinionista per la Coppa del Mondo: se non altro è costretto a guardare le partite e chissà che non gli venga un'idea, un'ispirazione, e suggerisca a Cardinale qualche giocatore rinforzo per le finanze rossonere".