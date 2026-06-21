Verso Francia-Iraq: Maignan e Rabiot dovrebbero partite ancora titolari

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Oggi alle 15:12News
di Enrico Ferrazzi
In vista della gara contro l'Iraq, il ct della Francia pensa ad alcune novità di formazione. Maignan e Rabiot verso la conferma dal 1'

Domani sera alle 23 italiane, la Francia sarà impegnata a Philadelphia contro l'Iraq nella seconda partita del Girone I del Mondiale. In vista di questa partita dei francesi, che sono reduci al successo per 3-1 all'esordio contro il Senegal, il ct Didier Deschamps sta pensando ad alcuni cambi nella formazione titolare: Lucas Digne al posto di Theo Hernandez sulla fascia sinistra in difesa, Manu Koné per Aurelien Tchouameni in mezzo al campo e Bradley Barcola per Désiré Doué in attacco. Dovrebbe quindi partire da primo minuto anche questa volta i due giocatori del Milan convocati, vale a dire Mike Maignan e Adrien Rabiot

Queste, secondo Le Parisien, la probabile formazione della Francia contro l'Iraq: (4-2-3-1) Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé.