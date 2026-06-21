Oggi in campo il Belgio contro l'Iran: Saelemaekers e De Winter a caccia dell'esordio Mondiale
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Oggi contro l'Iran, al SoFi Stadium di Inglewood, Saelemaekers e De Winter potrebbero fare il loro esordio in questo Mondiale con il Belgio.
Oggi alle 21.00 (ore italiane), al SoFi Stadium di Inglewood, Los Angeles, il Belgio di Rudi Garcia cercherà di cancellare l'esordio contro l'Egitto e conquistare i primi 3 punti di questo suo Mondiale contro l'Iran dell'ex Inter Mehdi Taremi.
La sfida di oggi, valida per la seconda giornata del Gruppo G, potrebbe vedere protagonisti due giocatori del Milan, Alexis Saelemaekers e Koni De Winter, a caccia del loro esordio in questo Mondiale dopo essere restati in panchina per 90 minuti contro l'Egitto.
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