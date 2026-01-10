Braglia avvisa: "Chi vince i campionati non subisce tutti i gol presi dal Milan. Manca qualcosa"

A margine del turno infrasettimanale di Serie A Enilive, l'ex giocatore e opinionista Simone Braglia è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel programma pomeridiano feriale Maracanà. L'ex portiere si è espresso sui diversi risultati che hanno confermato la classifica, cambiandone leggermente le distanze soprattutto rispetto all'Inter capolista. Tra i vari commenti, Braglia ha parlato anche del Milan. Le sue dichiarazioni sulla partita dei rossoneri pareggiata contro il Genoa a San Siro per 1-1.

E il Milan?

"Le squadre che vincono i campionati non subiscono tutti i gol che ha preso il Milan, soprattutto con le medio-piccole. Con le big, uno dei migliori in campo è stato Maignan. Quindi qualcosa che non va c'è nel percorso del Milan. Poi è li perché ha dei giocatori di qualità, ma c'è qualcosa che manca per fare il salto di qualità".