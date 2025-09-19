Braglia: "Il Milan può fare risultato a Udine: lo vedo in crescita"

L'ex portiere e oggi opinionista Simone Braglia, come di consueto, è intervenuto nel corso di Maracanà sulle frequenze di TMW Radio e ha offerto il suo commento alla vigilia di Udinese-Milan, sfida valevole per il quarto turno del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.

Queste le parole di Simone Braglia sulla partita che si disputerà domani sera alle 20.45 al Bluenergy Stadium di Udine: "Il Milan rischia? Per me può fare risultato a Udine. Vedo un Milan in crescita, anche se l'Udinese ha fatto vedere cose strabilianti".