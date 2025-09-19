Braglia: "Il Milan può fare risultato a Udine: lo vedo in crescita"
MilanNews.it
L'ex portiere e oggi opinionista Simone Braglia, come di consueto, è intervenuto nel corso di Maracanà sulle frequenze di TMW Radio e ha offerto il suo commento alla vigilia di Udinese-Milan, sfida valevole per il quarto turno del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.
Queste le parole di Simone Braglia sulla partita che si disputerà domani sera alle 20.45 al Bluenergy Stadium di Udine: "Il Milan rischia? Per me può fare risultato a Udine. Vedo un Milan in crescita, anche se l'Udinese ha fatto vedere cose strabilianti".
Pubblicità
News
Eppure il segreto è in difesa... Al Var dialoghi da bar. Gimenez pensi a De Ketelaere. Le rinunce della Curva. A San Donato ci credono ancora. Per chi tifa Abatantuono?di Luca Serafini
Le più lette
2 LIVE MN - Allegri: "Domani è una delle quattro partite più importanti del campionato: quando inizia bisogna accendere l'interruttore altrimenti ci facciamo del male"
3 Eppure il segreto è in difesa... Al Var dialoghi da bar. Gimenez pensi a De Ketelaere. Le rinunce della Curva. A San Donato ci credono ancora. Per chi tifa Abatantuono?
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Allegri mette tutti sull'attenti: "Domani bisogna accendere l'interruttore altrimenti ci facciamo del male"
Franco OrdineQuel pasticciaccio della telefonata. Al lavoro per riportare la Curva Sud. Galliani a San Siro non è una sorpresa
Carlo PellegattiLe praterie. Modric capo cordata. Galliani, il Mbappé dei dirigenti. L'invito di Infantino. La giacca di Allegri
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com