Brahim Diaz: "Al Milan sto molto bene, voglio dare il massimo per questo club"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Brahim Diaz ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo AS, parlando del Milan che dobbiamo aspettarci nella prossima stagione e delle proprie ambizioni personali: "Una squadra più consapevole della propria forza, che sogna il ventesimo Scudetto e che lotterà partita dopo partita per conquistarlo. Qui sto molto bene, sia in ambito personale sia in ambito professionale. Voglio dare il massimo per questo club e continuare a crescere. Mi è piaciuto avere responsabilità e pressione, sento di essere cresciuto. Sono un perfezionista e so che posso migliorare molto”.