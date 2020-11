Brahim, non c'è due senza tre: lo spagnolo a caccia del terzo gol consecutivo in Europa

In avvicinamento alla gara tra Milan e Lille è normale guardare a dati e statistiche relative alle due squadre e ai protagonisti della sfida. Brahim Diaz ha segnato in ciascuna delle sue ultime due partite di Europa League con il Milan e potrebbe essere il primo giocatore dal compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic nel 2011-12 (una serie di cinque) a trovare la rete in tre partite consecutive per il club nelle più importanti competizioni europee.