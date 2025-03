Brambati: "Ibra non ha esperienza: Tare porterebbe tantissimo al Milan"

vedi letture

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore.

Milan, si fanno i nomi di Tare e del nuovo allenatore. Ma servirà anche altro?

"Penso che Ibrahimovic non ha l'esperienza necessaria per fare quel tipo di lavoro. L'acquisto di Tare porterebbe veramente tantissimo a questo Milan, è uno dei migliori direttori in circolazione. Lo stimo tantissimo ed è bravissimo anche come collante tra spogliatoio e società. E' una persona super-competente. Farebbe un acquisto pazzesco. Ibra dovrebbe stare accanto a Tare e imparare".

Come allenatore chi sceglierebbe?

"Conte. Se Tare andasse al Milan, uno dei primi nomi che fa è il suo. Ci scommetto. Poi da qui a prenderlo...Allegri? Se Inzaghi dovesse andare via, per me potrebbe andarci. Marotta ha una grandissima stima di Allegri. Magari se vince tutto, Inzaghi può fare come Mourinho che se ne va".