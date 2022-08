Brambati: "Non comprendo l'allarmismo per il Milan, l'Inter ha affrontato avversarie nettamente inferiori"

MilanNews.it

L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, su Tmw Radio, per commentare il pareggio del Milan a Bergamo: “Quando si gioca contro l’Atalanta si rischia sempre di uscire con le ossa rotte, invece il Milan ha avuto più occasioni. Non comprendo onestamente gli allarmismi, considerando anche che l’Inter ha affrontato avversarie di livello nettamente inferiore. Io continuo a ritenere i rossoneri i primi candidati per lo scudetto. A centrocampo manca un giocatore come Kessie”.