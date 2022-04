Brasile, Guardiola prossimo CT? L'idea è quella di offrigli 12 milioni all'anno fino al 2026

MilanNews.it

Il Mundo Deportivo ha ripreso oggi l’indiscrezione lanciata ieri dal Brasile per la quale Pep Guardiola sarebbe l’indiziato numero uno a diventare il prossimo CT della nazionale Carioca a partire da dopo i Mondiali in Qatar quando, l'attuale selezionatore Tite lascerà l'incarico. I dirigenti verdeoro vorrebbero offrire a Guardiola uno stipendio da 12 milioni di euro netti a stagione, contro gli attuali 20 che percepisce al Manchester City. Un altro dei temi in ballo è la durata del contratto. Il Brasile vorrebbe già a partire da gennaio 2023 ingaggiare Guardiola, che però è legato al City fino a giugno 2023. L’obiettivo è quello di arrivare fino al Mondiale del 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico. Un contratto di 3 anni e mezzo, che però cozza con l'attuale vincolo col il club inglese. Per ovviare a questo scoglio, il Brasile potrebbe decidere così di aspettare qualche mese, fino all'estate appunto, per poi affidare tutto alle mani del catalano.