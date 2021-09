Brasile in apprensione: Pelé ricoverato a San Paolo, si attende nota dell'ospedale

Grande apprensione in Brasile per le condizioni di salute di Pelé. La leggenda del calcio mondiale è stata ricoverata martedì scorso nell'ospedale Albert Einstein di San Paolo, secondo quanto riportato da O Globo. "O Rei" si sarebbe sottoposto ad alcuni test di routine, che erano stati rinviati a causa della pandemia. Dopo questi esami, però, Pelé è rimasto sotto osservazione. Non si conosce ancora il motivo del suo ricovero e si prevede che la direzione dell'ospedale pubblicherà una nota nel corso della giornata.