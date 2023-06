Brivio: "Spareggio Verona-Spezia? Sia Roma che Milan vorranno concludere in bellezza"

MilanNews.it

© foto di Federico Gaetano

“Essendo stato a Verona mi piacerebbe se la squadra si salvasse. È una sfida aperta, entrambe hanno dimostrato di essere competitive”. Così a Tuttomercatoweb l’ex difensore dell’Hellas Verona Davide Brivio sulla lotta salvezza.

L’ultima di campionato è tutta da vivere. Sia per l’Hellas che per lo Spezia.

“Una giornata importante, calda. L’Hellas fa fatto un girone di ritorno strepitoso, ha giocatori in grado di ottenere risultati importanti. Sia Roma che Milan vorranno concludere in bellezza. Sulla carta si potrebbe andare allo spareggio, una cosa nuova”.