Brocchi: "Adli mediano? E' un ruolo in cui serve personalità. Il primo Pirlo..."

"E' un ruolo fondamentale, soprattutto per le squadre che giocano con il vertice basso. Servono dei giocatori che hanno tempi di gioco e qualità. A me è piaciuto molto contro il Cagliari, ma chiaro che non è il suo ruolo naturale. Anche il primo Andrea (Pirlo, ndr) non giocava davanti alla difesa, poi è diventato tra i migliori al mondo. E' un ruolo in cui serve personalità, conoscenza e mettersi a disposizione della squadra". Così Cristian Brocchi si è espresso ai microfoni di Sky Sport su Adli.