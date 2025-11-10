Brocchi: "Allegri ha creato una compattezza che il Milan l'anno scorso non aveva"

Archiviata la giornata numero undici del campionato di Serie A Enilive e iniziata la terza e ultima sosta dell'anno solare 2025, Milan e Inter iniziano a entrare in clima derby: rossoneri e nerazzurri si affronteranno, formalmente in casa interista, domenica 23 novembre alle 20.45, in occasione della dodicesima giornata che farà ripartire le danze dopo questa pausa. Nel corso dell'ultima puntata di Fuoriclasse di DAZN, l'ex centrocampista rossonero Cristian Brocchi ha detto la sua sul Milan e sul derby.

Le parole di Brocchi sul momento attuale del Milan come squadra: "Secondo me quello mentale è l’ultimo step che manca al Milan per diventare una squadra forte: Allegri ha già creato una compattezza che l’anno scorso non aveva, perché era una squadra che lasciava tanti spazi e che faticava tanto soprattutto nella fase di non possesso. Quest’anno il gruppo è diverso, lavora e combatte insieme ma ancora non è maturo al punto giusto per saper contenere i momenti della gara in cui gli avversari prendono il sopravvento."