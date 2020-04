Brocchi: "La nostra categoria a rischio, la C non ha gli stessi introiti della A"

Cristian Brocchi, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della situazione attuale, con riferimento alla Serie C dove milita il suo Monza: "Secondo me la nostra categoria è molto a rischio, la Serie C non ha gli introiti della Serie A. Molto onerose le richieste per giocare, la vedo molto difficile. La speranza è che vada tutto per il meglio e si possa tornare a giocare, poi ci sono le persone che valutano e vedono. Il calcio può essere da traino alla nostra nazione, regala emozioni".