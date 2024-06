Brocchi su Milan-Ajax del 2003: "Me la ricordo come se fosse ieri"

Nell'ultimo episodio di Unlocker Room, il podcast proposto dal Milan con ospiti del presente e del passato rossonero, è stato invitato l'ex centrocampista del settore giovanile e della prima squadra Cristian Brocchi che negli anni di Ancelotti ha vinto tutto con il Diavolo. Nella chiacchierata Brocchi non ha solo ricordato le sue vittorie più significative e parlato di alcuni ex compagni, ma anche parlato della sua esperienza come giocatore e di quella attuale come allenatore.

Il ricordo di Cristian Brocchi dei quarti di finale di Champions contro l'Ajax nel 2003: "Me lo ricordo come se fosse ieri. Sempre stato un mio orgoglio, insieme all’andata delle semifinali contro l’Inter. Quella fu una partita bella, giocata bene. Quando indossavo la maglia, guardavo ogni singola persona che era a San Siro e pensavo che avrebbe voluto essere al mio posto: come facevo a non dare tutto quello che avevo? A livello di voglia, di energia, di spirito un giocatore deve rispettare tutta quella gente che veniva lì. Quella partita lì ho un ricordo vivo di quando siamo andati a conquistare la punizione da cui poi arriva il gol del 3-2”.