Bruno Astori a Milan TV: "Ringrazio il Milan per la raccolta fondi, San Siro è speciale per la nostra famiglia"

Importanti le parole del fratello di Davide Astori, Bruno, che ai microfoni di Milan TV ha voluto ringraziare il Milan per la raccolta fondi a sostegno della riqualificazione di un campo sportivo a Milano: "Sono molto emozionato e ringrazio di cuore Fondazione Milan per aver contribuito a una bella iniziativa sociale per i giovani, insieme alla nostra associazione "Davie Astori". San Siro ha avuto un grande significato per Davide e la nostra famiglia, questo posto sarà sempre nel nostro cuore":