Bruno Astori: "Premio di mio fratello vada a chi è un esempio. Pioli? Lo portiamo nei nostri cuori"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Bruno Astori ha parlato dal Salone dei Cinquecento dove Lukaku (per l'anno scorso) e Kjaer sono stati insigniti del premio dedicato al fratello Davide. "Mi fa piacere e per dare un senso a questo riconoscimento, lui era una persona molto schiva. Deve avere senso se questo ha un valore per i ragazzi futuri. E per chi nel mondo del calcio professionistico dev'essere un esempio. La città e la squadra non smettono di stupirci in ogni occasione, oramai è una ricorrenza emozionante e di grande orgoglio, per un traguardo che Firenze merita. Pioli? Stefano lo porteremo per sempre nei nostri cuori, è un esempio concreto di lealtà ed etica nel mondo del calcio".