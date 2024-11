Bucchi: "Fossi nel Milan prendere subito Raspadori"

Giacomo Raspadori, in una recente intervista, ha affermato di avere come obiettivo quello di ritagliarsi maggiore spazio. L'ex Sassuolo, a Napoli, sta facendo molta fatica a mettersi in luce nella compagine allenata da Antonio Conte. Ne ha parlato Christian Bucchi a Radio Goal.

"Credo che per il bene del Napoli e del ragazzo sia arrivato il momento di trovare una collocazione diversa, fossi nel Milan o nella Lazio lo prenderei subito. All’Atalanta non lo vedrei bene, c’è troppa concorrenza, deve andare in una squadra dove ci sono due attaccanti e lui è il terzo", Ha sottolineato l'attuale allenatore Christian Bucchi nel corso del suo intervento in radio. Raspadori, a meno di sorprese, resterà a Napoli almeno fino a giugno.