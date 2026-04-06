Bucchioni: "I tre punti dell'Inter hanno depotenziato l'importanza di Napoli-Milan"

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Alle 20.45 di questa sera si scende in campo al "Diego Armando Maradona" per la sfida tra Napoli e Milan, big match che chiuderà il programma del 31° turno del campionato di Serie A Enilive. La vittoria dell'Inter ieri sera a San Siro contro la Roma ha frenato gli entusiasmi di azzurri e rossoneri che speravano di poter riaprire la corsa al titolo: la gara rimane comunque cruciale per il secondo posto e, dunque, per avvicinare la qualificazione alla prossima Champions League. Lo pensa anche il giornalista Enzo Bucchioni che ne ha parlato nel suo Editoriale di questa mattina su Tuttomercatoweb.com.

Il commento di Bucchioni: "Con la vittoria dell'Inter l'eccitante sfida di stasera tra Napoli a meno dieci e Milan a meno nove diventa soltanto una sorta di spareggio per il secondo posto. È vero che dopo questo turno mancheranno ancora sette giornate e un occhio allo scudetto andrà comunque dato, ma i tre punti dei nerazzurri ne hanno un po' depotenziato l'importanza. Resta comunque una partita ricca di contenuti, non fosse altro per la sfida a distanza fra De Bruyne e Modric con sullo sfondo quel secondo posto che è un obiettivo concreto per entrambe le squadre".