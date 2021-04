Bucchioni: "Il golpe è fallito, la Super League è una sconfitta per tutti"

Enzo Bucchioni, nella sua "Opinione" per Il Tirreno, è tornato a parlare della Superlega: "La verità più vera e drammatica è che dopo due giorni di ubriacatura collettiva il panorama sul pallone era e resta avvilente, deprimente, sconsolante. E le macerie sono fumanti. Chi pensa di aver vinto non si accorge che in realtà hanno perso tutti. Il golpe è fallito, ma sono a pezzi la Superlega, la Fifa, la Uefa, per molti aspetti anche la ragione. E presto arriverà un conto salatissimo. La figura peggiore la fanno Perez e Agnelli. E non due qualsiasi. (...) Sono andati alla guerra per cambiare il pallone con le pistole giocattolo. Ma davvero il calcio è in mano a questi dirigenti? Vogliamo parlare di chi in questi giorni ha santificato Infantino, Ceferin, La Fifa, L'Uefa e il carrozzone? (...) Uno scrollone serio se lo meriterebbe davvero".