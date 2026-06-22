Secondo Bucchioni, è probabile che Rabiot vorrà seguire Allegri al Napoli

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Enzo Bucchioni, su TMW, ha parlato così di Adrien Rabiot e di quello che potrebbe essere il suo futuro: "Molto probabilmente..."

Dopo giorni di discussioni e valutazioni approfondite, Gerry Cardinale ha deciso di non modificare l'assetto dirigenziale del Milan con l'inserimento di un nuovo responsabile dell'area football. La proprietà ha scelto di affidarsi a una soluzione interna, basata sulla collaborazione tra diverse figure chiamate a condividere le decisioni strategiche del club.

Ruben Amorim assumerà un ruolo particolarmente importante. Il tecnico opererà come allenatore-manager, indicando le priorità per il miglioramento della rosa. Sarà lui a segnalare i ruoli da rinforzare, le caratteristiche tecniche necessarie e i profili più adatti alle esigenze del proprio sistema di gioco.

Una volta stabilite le linee guida, il lavoro passerà al settore scouting e al gruppo dedicato all'analisi dei dati. Questi dipartimenti avranno il compito di individuare i giocatori che meglio rispondono alle richieste tecniche dell'allenatore e che risultano sostenibili dal punto di vista economico.

Il nuovo comitato strategico, come indicato direttamente da Cardinale, sarà composto da lui stesso, Ruben Amorim, Almstadt, Gardiner, Calvelli e Castelblanco. A completare il quadro ci sarà anche il contributo esterno del Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic, coinvolto nelle valutazioni del club. Intanto Enzo Bucchioni, su TMW, ha parlato così di Adrien Rabiot e di quello che potrebbe essere il suo futuro: "Molto probabilmente Rabiot vorrà seguire Allegri al Napoli, è troppo forte il rapporto fra i due. Vedremo".