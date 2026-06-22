Nuovo organigramma Milan, Pellegatti: "Scelta rischiosissima. O sono i più furbi del mondo o i più incauti del mondo"

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Carlo Pellegatti ha commentato così il nuovo organigramma del Milan scelto dal patron rossonero Gerry Cardinale

Alla radio di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Carlo Pellegatti, il quale ha commentato così il nuovo organigramma del Milan scelto da Gerry Cardinale: "Volevo Galliani, volevo Rangnick, mi piaceva anche l'ultima soluzione prospettata, invece è arrivata una scelta rischiosissima, con personaggi che non hanno un curriculum dietro come gli altri. Gardiner è uno di scrivania ma vive sul computer. O sono i più furbi del mondo o i più incauti del mondo. Ora dobbiamo aspettare, parlerà sempre Cardinale da adesso in poi.

Lui ha detto che vuole comandare, che ha delegato e ha sbagliato. Adesso se il Milan vincerà il merito sarà suo, e anche se non andrà. Mercato? Bisogna vedere quanti soldi abbiamo. Goncalo Ramos-Hjulmand sono almeno 100 mln, li abbiamo? Dobbiamo vedere".