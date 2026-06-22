Di Marzio sulla riorganizzazione del Milan: "È un modello stile Liverpool, ma quel modello si è costruito nel tempo"
Gianluca Di Marzio, all'interno di "Caffè Di Marzio", il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com, ha commentato così la riorganizzazione societaria al Milan: "C'è la nuova struttura tecnica, nuova per modo di dire perché fa parte di una riorganizzazione interna dove al vertice ci sarà Almstad. È una figura che già da diversi anni è all'interno del Milan, aveva delle influenze sicuramente in alcune situazioni perché è sempre stato un uomo molto vicino alla proprietà.
Mi auguro che sia la scelta giusta per il Milan, ma sicuramente il Milan parte in ritardo rispetto a tanti altri: è un modello stile Liverpool, ma quel modello si è costruito nel tempo, negli anni, quindi giudicare oggi la scelta non mi piace, sarebbe superficiale. Il Milan aveva già impostato un'operazione con Tare e Allegri, cioè Saibari, l'attaccante della nazionale marocchina che ha fatto benissimo fino ad adesso e che il Bayern Monaco ha ormai preso e bloccato per il futuro".
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