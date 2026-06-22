Marchetti: "Amorim manager, provarci per far ripartire il Milan è sicuramente un elemento di rischio importante"

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Luca Marchetti commenta la scelta di Cardinale di rendere Ruben Amorim un allenatore-manager per il nuovo corso del Milan

Con il nuovo assetto dirigenziale e societario deciso da Cardinale si evince che Ruben Amorim prende ancora più potere ed importanza: il portoghese può essere inquadrato nella figura dell'allenatore-manager. Luca Marchetti, nel suo intervento in diretta a Sky Sport 24, commenta così questa scelta del Milan.

AMORIM MANAGER, IL COMMENTO DI MARCHETTI

"Ai vertici decisionali del club c’è sicuramente l’allenatore e questo potrebbe essere certamente una novità rispetto a quello a cui siamo abituati a vedere e a quello verso cui si sta spostando la Premier League. Il modello inglese dell’allenatore-manager è vero che esiste, è vero che c’è stato ed è vero che ancora resiste, ma oggi anche in Inghilterra ci sono dei dirigenti molto importanti, vedi Berta all’Arsenal, che influiscono, che hanno un valore. Non c’è solo l’allenatore, che anche nelle grandi squadre non fa solo il manager, anzi. Spesso pensa di più al campo, perché al campo qualcuno deve pensarci. Amorim è venuto per pensare al campo e al Milan dovrà pensare anche al fuori campo. Quando lo ha fatto, in buona parte - non del tutto, anche allo United c’erano dei dirigenti - era in una situazione talmente complessa che non è andata bene come Amorim in primis avrebbe voluto. È una situazione nuova, è una situazione che in Italia abbiamo visto raramente - mi verrebbe da dire praticamente mai ma magari ci perdiamo qualche esperimento. Ed è una strada rischiosa, se in Italia nessuno l’ha mai fatto, provarci per far ripartire il Milan c’è sicuramente un elemento di rischio importante. Questo non vuol dire che debba andare per forza male o che dobbiamo essere per forza critici".