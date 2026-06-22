Di Marzio: "Amorim vuole studiare in profondità la rosa a disposizione prima di prendere decisioni"

Di Marzio: "Amorim vuole studiare in profondità la rosa a disposizione prima di prendere decisioni"MilanNews.it
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Oggi alle 21:48News
di Manuel Del Vecchio
Amorim sarà centrale nel nuovo Milan di Gerry Cardinale. Il portoghese, racconta Gianluca Di Marzio, studierà a fondo la rosa prima di prendere decisioni

Ora che l'organigramma societario è definito può ufficialmente partire la nuova stagione del Milan. Ruben Amorim, uno dei punti fermi. Il tecnico portoghese avrà deleghe e poteri da manager, soprattutto per quanto riguarda la costruzione della rosa. Gianluca Di Marzio, nel suo intervento a Calciomercato - L'Originale su Sky Sport, racconta di come l'ex Manchester United voglia prima osservare da vicino tutti i calciatori a disposizione in rosa prima di prendere qualsiasi decisione:

LE SCELTE DI AMORIM SECONDO GIANLUCA DI MARZIO

“Amorim vuole studiare in profondità la rosa a disposizione prima di prendere decisioni: il primo obiettivo è quello di analizzare tutto il gruppo di giocatori prima di prendere decisioni su chi deve partire, rimanere o arrivare”