Ordine spiega: “Nuova società è una soluzione d’emergenza, le seconde linee passano in prima”
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Franco Ordine commenta la nuova società rossonera definita ieri sera da Gerry Cardinale.
Franco Ordine, durante l'ultima puntata di QSVS, ha commentato il nuovo assetto societario del Milan ufficializzato ieri sera in tarda serata. Queste le sue parole.
"Questa è la soluzione d'emergenza seguita alla bocciatura di altre figure che erano state contattate, che hanno fatto sondaggi. Secondo me la cosa più incredibile è proprio questa, cioè se tu dici il giorno in cui mandi a casa tutta la linea di comando del Milan datemi sette massimo dieci giorni e riproporremo quella nuova, voleva dire almeno avere un'idea di massima su che cosa, su chi andare. E alla fine? Dopo tre settimane di vane ricerche ripropongono quelli che già stavano al Milan, le seconde linee che passano in prima".
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