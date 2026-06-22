Criscitiello si chiede: “Amorim ha belle idee, ma ha bisogno di 3/6 mesi. Il Milan ha questo tempo?”
Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha parlato del nuovo allenatore del Milan Ruben Amorim. Questa la sua analisi.
"Amorim non è un allenatore scarso, ha fatto vedere delle idee, può fare vedere un bel calcio. Il problema è che questi allenatori che il calcio italiano non l'hanno forse mai visto neanche in televisione, in quanto ormai è un dato oggettivo che il calcio italiano è un problema nostro, ci piace vederlo in italia, in questo momento noi non siamo da calcio europeo, non siamo attraenti. Il Milan prende Amorim ma per capire come funzionerà il progetto rossonero, il mondo Milan, oppure la Serie A, impiegherà se tutto va bene tre mesi, se tutto va male sei mesi. La domanda che potrei farvi è: il Milan ha tre mesi per aspettare il calcio di Amorim? Perché dovrà imparare la Serie A, la lingua, Milanello".
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