Criscitiello si chiede: “Amorim ha belle idee, ma ha bisogno di 3/6 mesi. Il Milan ha questo tempo?”

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Michele Criscitiello afferma che Amorim non è un allenatore scarso ma ha bisogno di tempo, cosa che il Milan forse non ha.